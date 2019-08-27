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أخبار محلية > مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية
27/08/2019   7:10 م

مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية

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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس نتائج قياس أداء الأجهزة العامة في الربع الثاني من 2019، وتحليلاً لنتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للعرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، واشتمل العرض على تحليل لبيانات مؤشرات أداء الأجهزة العامة وبرامج تحقيق الرؤية وحالة سير مبادراتها.وفق “أخبار 24”.

وناقش المجلس كذلك عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية

أخبار محلية
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