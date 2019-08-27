انطلاق موسم صيد الروبيان في ساحل البحر الأحمر

ينطلق يوم الأحد القادم موسم صيد الروبيان على ساحل البحر الأحمر للمملكة، بعد انتهاء فترة حظر صيده السنوية.
ويستمر الموسم لمدة 7 أشهر، من بداية سبتمبر حتى 31 مارس 2020، ويعود بعدها حظر الصيد بتاريخ 1 أبريل بهدف إعطائه الفرصة للتكاثر وللمحافظة على مخزونه الاستراتيجي وللحد من استنزافه بالصيد الجائر.
ودعا مدير إدارة المصايد البحرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس خالد الشايع، الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم.وفق “أخبار 24”.
وشدد الشايع على أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.