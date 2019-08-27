سقوط صاروخ باليستي في صعدة بعدما أطلقته الميليشيات من محافظة عمران

أطلقت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مساء اليوم الثلاثاء صاروخاً باليستياً من مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط الصاروخ بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).
وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إلى استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.وفق “أخبار 24”.