نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > سقوط صاروخ باليستي في صعدة بعدما أطلقته الميليشيات من محافظة عمران
27/08/2019   7:07 م

سقوط صاروخ باليستي في صعدة بعدما أطلقته الميليشيات من محافظة عمران

+ = -
560

أطلقت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مساء اليوم الثلاثاء صاروخاً باليستياً من مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط الصاروخ بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إلى استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.وفق “أخبار 24”.

سقوط صاروخ باليستي في صعدة بعدما أطلقته الميليشيات من محافظة عمران

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885060346.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.