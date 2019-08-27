مصادر تكشف تفاصيل العثور على المواطنة المختطفة في تركيا

كشفت مصادر تفاصيل العثور على المواطنة “عبير العنزي”، التي فُقدت من فندق تقيم به مع زوجها وأطفالهما في أسطنبول منذ الأربعاء قبل الماضي، قبل أن تؤكد السفارة السعودية في تركيا أمس العثور عليها في حالة صحية جيدة.
وكان شقيق عبير نشر أول أمس (الأحد) رسالة تلقاها من الخاطفين عبر “الواتساب” يطلبون فدية لإطلاق سراحها، ويتوعدونه لو أقدم على إبلاغ الشرطة التركية بالقضية.
وذكرت المصادر أن السلطات الأمنية قامت بمجاراة الخاطف بعد أن تواصل مجدداً مع شقيق المواطنة المختطفة لتحديد مكان وموعد تسلم الفدية، وعند لحظة التسليم داهمت الشرطة الموقع وألقت القبض على أحد الخاطفين الذي حضر لتسلم مبلغ الفدية.
وأضافت بحسب “الشرق الأوسط” أن المقبوض عليه اعترف بواقعة الاختطاف، وأرشد إلى بقية العصابة وجميعهم من الجنسية السورية، كما دلّ على الموقع الذي أخفوا فيه عبير العنزي وهو منزل يبعد نحو 3 ساعات عن مدينة أسطنبول.
من جانبه، أكد زوج عبير أن القنصلية السعودية في أسطنبول تتولى متابعة القضية، وأنهم وكلوا محامين لرفع قضية ضد الخاطفين، لافتاً إلى أنه لم يتلق زوجته بعد، لكن القنصلية طمأنته بشأن صحتها، وأنه سيعود وزوجته وأطفاله إلى المملكة في أقرب وقت.