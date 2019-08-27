رد عبدالرحمن الحلافي، المشرف العام على فريق الكرة بنادي النصر، وأكبر الداعمين لمجلس إدارة صفوان السويكت، على إمكانية إبرام صفقات جديدة، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.
واكتفى النصر، بالتعاقد مع صفقتين جديدتين فقط، في الميركاتو الصيفي الحالي، وهما: عبدالفتاح آدم “هداف التعاون”، وصالح آل عباس “مهاجم نجران”، والذي سوف يعيره العالمي إلى أبها.
وألمح الحلافي في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عدم حاجة الفريق، لإبرام صفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال المشرف على الكرة: “اللي يفهم كرة.. ما يجيب لاعبين زيادة يخربون الفريق” – في إشارة إلى التجانس بين النجوم الحاليين في النصر، والذين حققوا لقب أغلى نسخة في تاريخ دوري المحترفين –.
جدير بالذكر أن عدد كبير من جماهير النصر، ترغب في إبرام تعاقدات جديدة، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي، يوم 31 أغسطس الجاري، خاصة في ظل احتياج بعض المراكز للتدعيم.
ويقدم العالمي بداية موسم ممتازة في 2019-2020، حيث حقق الانتصار على ضمك في مستهل مشوار الفريق في الدوري، بالإضافة إلى التأهل لربع نهائي أبطال آسيا، وتحقيق الفوز على السد القطري، في لقاء الذهاب.
وفق “أخبار 24”.