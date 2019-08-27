المولد : أثق في قدراتنا على تجاوز الهلال

أكد مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد أسامة المولد بأن جميع اللاعبين جاهزون لخوض لقائهم مع الهلال في (الكلاسيكو) الذي سيجمعهم اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، مشيداً بالعامل النفسي والبدني الجيد الذي يمتلكه اللاعبون رغم ضغط المباريات والمشاركة في العديد من البطولات في أقل من شهر، وقال: “في البداية نسعى بأن ننقل صورة رائعة ومشرفة تليق برياضتنا السعودية نحن والهلال، فجميعنا سنمثل السعودية في البطولة الآسيوية ونسعى بأن نقدم مباراة بحجم ومكانة الفريقين وتاريخهما، ودائماً مباريات الاتحاد والهلال لا تخلو من الإثارة الفنية الرائعة، ومن الصعب أن أتوقع النتيجة التي ستنتهي عليها مباراة الذهاب وذلك لما يملكه الفريقان من لاعبين نجوم سواءً على مستوى المحليين وحتى الأجانب، لذلك استعدينا جيداً للمباراة، واللاعبون حريصون على تطبيق التمارين وتعليمات المدرب سييرا بالشكل الصحيح”.
وتابع: “هنالك شوطان سنخوض اليوم الشوط الأول وهدفنا أن نحسم اللقاء من أرضنا وبين جماهيرنا ونحقق نتيجة إيجابية تسهل علينا الشوط الثاني الذي سيُلعب بمدينة الرياض، أثق في قدرات اللاعبين وقد تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم من إمكانات فنية وذلك من أجل إسعاد الجماهير التي ستكون حاضرة منذ وقت مبكر وهذا الأمر ليس بمستغرب على جماهير الاتحاد لذلك نسعى لإسعادها وتحقيق رغباتها”.وفق “الرياض”.
من جهة أخرى اجتمع الرئيس أنمار الحائلي باللاعبين خلال مأدبة العشاء التي أقامها بمنزله، وطالبهم بتحقيق نتيجة إيجابية والسعي في قطع شوط كبير لخطف بطاقة التأهل، ووعد الحائلي جميع اللاعبين في حال تحقيقهم الفوز بمكافآت مالية تصل إلى 20 ألف ريال، يأتي ذلك في إطار التحفيز المتواصل من قبل الرئيس على تحقيق نتائج إيجابية وخطف بطاقة التأهل.