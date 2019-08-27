النصر يفتش عن حارس.. والربيعي يبتعد

تحاول إدارة نادي النصر تأمين حارس مرمى محلي قبل إغلاق نافذة الانتقالات، بتوصيةٍ من البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، حسبما أوضحت مصادر خاصة بـ “الرياضية”.
وكشفت المصادر نفسها عن رفض إدارة الأهلي عرضاً نصراوياً لضم محمد الربيعي اليامي، حارس المرمى، الذي أعير إلى الباطن الموسم الماضي وتلقى أخيراً عدة عروض.
وتضم صفوف النصر 3 حراس، هم الأسترالي براد جونز، ووليد عبد الله، وزيد البواردي.
في سياق مختلف، لفتت المصادر إلى بلوغ يحيى الشهري، لاعب وسط الفريق، مرحلة متقدمة في برنامجه اللياقي، الذي بدأه، داخل مقر النادي، بعد الانتهاء من برنامج علاجي دام 3 أشهر.
وكان الشهري خضع إلى جراحة في الكتف، في شهر مايو الماضي.