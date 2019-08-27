عبدالغني يفكر في الاعتزال

كشفت مصادر مقربة من إدارة النادي الأهلي بأن لاعب الظهير الأيسر بالفريق الكروي الأول حسين عبدالغني يفكر جدياً في اعتزال كرة القدم، ويأتي تفكير عبدالغني في الاعتزال بسبب المطالبات الجماهيرية بعد خروج الفريق من المشوار الآسيوي، وتعثره بالتعادل أمام العدالة في أولى جولات مسابقة الدوري السعودي.
فيما واصل الفريق الكروي الأول تدريباته استعداداً لمواجهة الاتفاق، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحضور المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل ورئيس النادي المهندس أحمد الصائغ.
من جهة أخرى، أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي التونسي إلياس الزمال (27) عاماً، قادماً من فريق مكارم المهدية التونسي، بعقد يمتد لمدة مواسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، كما وقعت الإدارة الأهلاوية العقد الرسمي مع مدرب الفريق الأول لكرة اليد المصري طارق محروس.وفق “الرياض”.
وقد وقع رئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ العقد الرسمي مع المدرب المصري طارق محروس، ولاعب كرة اليد الدولي التونسي إلياس الزمال، بحضور الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد نور، وعضو مجلس الإدارة المهندس أيمن المدني، وإداري الفريق الأول لكرة اليد محمد الزهراني.