“الفقير” يوجه رسالة هامة لجماهير الأندية الجماهيرية

وجه الإعلامي عبدالله الفقير، اليوم الاثنين، رسالة هامة لجماهير الأندية السعودية لدعم مدرجات أنديتها.
وكتب “الفقير” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ” بعض مدرجات الأندية تعاني من ” عدم الثقة ” في اللاعبين مهما كان حجم العطاء أو الإجتهاد أو العمر ، تحطيم و تقليل مما يؤثر على المجموعة و ليس اللاعب فقط ، في كل فرق العالم لا يمكن أن يكون ١١ لاعب بذات النجومية و نفس العطاء و ذات الخبرة”.وفق “المرصد”.
بعض مدرجات الأندية تعاني من ” عدم الثقة ” في اللاعبين مهما كان حجم العطاء أو الإجتهاد أو العمر ، تحطيم و تقليل مما يؤثر على المجموعة و ليس اللاعب فقط ، في كل فرق العالم لايمكن أن يكون ١١ لاعب بذات النجومية و نفس العطاء و ذات الخبرة ..
— عبدالله الفقيّر (@A_alfugaier) August 25, 2019