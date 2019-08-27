نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “الفقير” يوجه رسالة هامة لجماهير الأندية الجماهيرية
27/08/2019   1:29 م

“الفقير” يوجه رسالة هامة لجماهير الأندية الجماهيرية

+ = -
573

وجه الإعلامي عبدالله الفقير، اليوم الاثنين، رسالة هامة لجماهير الأندية السعودية لدعم مدرجات أنديتها.

وكتب “الفقير” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ” ‏بعض مدرجات الأندية تعاني من ” عدم الثقة ” في اللاعبين مهما كان حجم العطاء أو الإجتهاد أو العمر ، تحطيم و تقليل مما يؤثر على المجموعة و ليس اللاعب فقط ، في كل فرق العالم لا يمكن أن يكون ١١ لاعب بذات النجومية و نفس العطاء و ذات الخبرة”.وفق “المرصد”.

 

“الفقير” يوجه رسالة هامة لجماهير الأندية الجماهيرية

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885060303.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.