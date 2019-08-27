نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > احتكاك بين طائرتين إحداهما تابعة لـ “السعودية” والأخرى لـ “الإثيوبية” بمطار جدة
27/08/2019   8:17 ص

احتكاك بين طائرتين إحداهما تابعة لـ “السعودية” والأخرى لـ “الإثيوبية” بمطار جدة

+ = -
989

أعلن مكتب تحقيقات الطيران عن وقوع احتكاك بين طائرتين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة فجر أمس (الإثنين)، نتج عنه بعض الأضرار الطفيفة.

وقال المكتب في بيان له إنه تلقى عند الساعة الرابعة والنصف من فجر أمس بلاغاً عن واقعة مناولة أرضية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، من خلال احتكاك بين طرف الجناح الأيسر لطائرة الخطوط السعودية من طراز “إيرباص 330″، أثناء عملية دفعها من الموقف المخصص لها، مع طرف الجناح الأيمن لطائرة الخطوط الإثيوبية من طراز “بوينج 777” التي كانت متوقفة في موقفها.

وأضاف البيان أن الاحتكاك نتج منه وقوع أضرار طفيفة، مشيراً إلى أن المكتب باشر التحقيق في الواقعة فور حدوثها، تمهيداً لاستكمال بقية إجراءات التحقيق.وفق “أخبار 24”.

احتكاك بين طائرتين إحداهما تابعة لـ “السعودية” والأخرى لـ “الإثيوبية” بمطار جدة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885060293.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.