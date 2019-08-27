احتكاك بين طائرتين إحداهما تابعة لـ “السعودية” والأخرى لـ “الإثيوبية” بمطار جدة

أعلن مكتب تحقيقات الطيران عن وقوع احتكاك بين طائرتين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة فجر أمس (الإثنين)، نتج عنه بعض الأضرار الطفيفة.
وقال المكتب في بيان له إنه تلقى عند الساعة الرابعة والنصف من فجر أمس بلاغاً عن واقعة مناولة أرضية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، من خلال احتكاك بين طرف الجناح الأيسر لطائرة الخطوط السعودية من طراز “إيرباص 330″، أثناء عملية دفعها من الموقف المخصص لها، مع طرف الجناح الأيمن لطائرة الخطوط الإثيوبية من طراز “بوينج 777” التي كانت متوقفة في موقفها.
وأضاف البيان أن الاحتكاك نتج منه وقوع أضرار طفيفة، مشيراً إلى أن المكتب باشر التحقيق في الواقعة فور حدوثها، تمهيداً لاستكمال بقية إجراءات التحقيق.وفق “أخبار 24”.