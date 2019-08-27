نادراً ما ينجب صاحبها.. دراسة تكشف عن أسوأ فصيلة دَم

توصل علماء بجامعة هارفارد الأمريكية بعد دراسات شاملة، إلى أن أخطر فصيلة دَم هي (AB (IV) Rh ذات ريسوس-rhesus سالب)، مؤكدين أن من يحملون هذه الفصيلة نادراً ما ينجبون.
وأكد العلماء أن النساء اللواتي يحملن هذه الفصيلة من الـدم أكثر عرضة للإصـابة بالسرطان، مشيرين إلى أن 8% من الأشخاص يملكون هذه الفصيلة على الأرض.
وفي سياق متصل أجرى علماء من جامعة فيرمونت، بعض التجارب وأثبتوا من خلالها أن الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة، معرضون للإصـابة بتغيرات في الدماغ، والإصـابة بالخرف بنسبة 82%، والجلطة الدماغية.
وأشار العلماء حسب ما ذكر موقع “روسيا اليوم”، إلى أن أصحاب هذه الفصيلة يمكن أن يصـابوا بأمراض جميع من يتواصلون معهم، وذلك بسبب ضعف الجهاز المناعي لديهم.
فيما نصح الطبيب أليكسي بورتنوف، الخبير بأمراض الـدم من يحمل هذه الفصيلة، باتباع نظام غذائي صحي، وعدم تناول الأغذية الدهنية والزبدة.