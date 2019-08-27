مقترح بإلزام المقبلين على الزواج والطلاق بدورات توعوية بالقطيف

كشف المجلس المحلي بمحافظة القطيف عن برنامج يُلزم المُقبلين على الزواج والطلاق بضرورة الحصول على شهادات معتمدة لدورات توعوية قبل إصدار عقود النكاح والطلاق، بعد ارتفاع نسب حالات الطلاق.
وأوضح رئيس لجنة التنمية المحلية والإسكان بالمجلس حسن آل طلاق، أن أهداف البرنامج هي: المحافظة على ديمومة العلاقات الزوجية والأسرية، والحدّ من الطلاق وما يترتب عليه من آثار سلبية، والتوعية بأهمية بناء الأسرة، والحصول على استشارات أسرية لحل الخلاف قبل البدء بإجراء الطلاق.
وأضاف آل طلاق وفقاً لـ “الوطن”، أنه في حال الإقدام على الزواج يشترط حصول المُقبلين عليه سواء ذكوراً وإناثاً على دورات تدريبية لعدد من الساعات، معتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وبيّن أنه في حال الرغبة في الطلاق فيشترط الحصول على شهادة حضور استشارية أسرية في حل الخلافات الزوجية من مركز معتمد من وزارة العمل، كشرط لإتمام إجراءات الطلاق.