“قوات التحالف” تعترض وتسقط طائرة مسيّرة أطلقتها مـليشيا الحـوثي بالمجال الجوي اليمني

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الثلاثاء)، عن اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة”، بالمجال الجوي اليمني، أطلقتها المـليشيا الحـوثية الإرهـابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.
وصرّح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن جميع محاولات المـليشيا الحـوثية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، مؤكداً أن التحالف يتخذ كل الإجراءات العملياتية، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
وأشار إلى أن المحاولات الإرهـابية المتكررة تعبّر عن حالة اليأس لدى هذه المـليشيا، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها.وفق “أخبار 24”.
وأكد العقيد المالكي استمرار قيادة التحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المـليشيا الإرهـابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.