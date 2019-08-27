المالكي: قوات التحالف أحبطت محاولة الـحوثيين استهداف وحدات للجيش اليمني

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن ملـيشيا الحـوثي الإرهـابية والمدعومة من إيران، حاولت استهداف وحدات تابعة للجيش اليمني.
وأضاف العقيد المالكي أن قوات التحالف دعمت هذه الوحدات وكبدت المـليشيات الإرهـابية الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد.
وأوضح في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن ارتفاع وتيرة الأعمال الإرهـابية في اليومين الماضيين والتي وصلت تقريباً إلى 5 طائرات من دون طيار، ومحاولة استهداف الأعيان في مدينة جازان، هي دليل على الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها هذه المـليشيات.وفق “أخبار 24”.
فيديو | المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في #اليمن لـ #الإخبارية: ارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية في اليومين الماضية والتي وصلت تقريبا إلى 5 طائرات من دون طيار وأيضا محاولة استهداف الأعيان المدنية في #جازان هي دليل على الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها الميليشيات الحوثية pic.twitter.com/owNkXaHIuP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 27, 2019