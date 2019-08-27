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اخبار رياضية > ماجد عبدالله يعلق على فوز النصر على السد القطري في دوري أبطال آسيا
27/08/2019   8:10 ص

ماجد عبدالله يعلق على فوز النصر على السد القطري في دوري أبطال آسيا

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علّق لاعب النصر السابق ماجد عبدالله، على فوز فريقه السابق على نظيره السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مشيداً بالفوز الذي وصفه بالمهم والذي قرّب النصر خطوة من الدور نصف النهائي.

وقال ماجد عبدالله في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”: “ألف مبروك جماهير العالمي ولإخواني اللاعبين، وللجهازين الفني والإداري هذا الانتصار”.

وأضاف: “الشوط الأول من ذهاب دور الثمانية انتهى بفوز هام جداً، ويتبقى الثاني لذلك يجب أن يستعد له الفريق جيداً فنياً وذهنياً”، مختتماً: “خطوة تفصل النصر عن نصف النهائي، موفقين بإذن الله”.وفق “أخبار 24”.

ماجد عبدالله يعلق على فوز النصر على السد القطري في دوري أبطال آسيا

اخبار رياضية
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