“قوات التحالف” تعترض وتسقط طائرة مسيرة أطلقتها مـليشيا الحـوثي من صنعاء باتجاه المملكة

صرّح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيرة”، أطلقتها مـليشيا الحـوثي الإرهـابية، من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.
وأوضح العقيد المالكي أن محاولات المـليشيا الحـوثية الإرهـابية المدعومة من إيران بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، وأن التحالف يتخذ كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن المحاولات الإرهـابية المتكررة مؤخراً؛ نتيجة خسائر المـليشيا البشرية بالعمليات العسكرية على الأرض وما تسعى إليه من رفع الروح المعنوية لعناصرها، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المـليشيا الإرهـابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.