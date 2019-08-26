قال النائب العام الشيخ سعود المعجب إن أعضاء النيابة العامة من النساء سيقمن بنفس الأعمال التي يقوم بها الأعضاء الرجال دون أي استثناء.
وأوضح أنهن سيعملن في التحقيق وفي الادعاء وفي المراقبة على السجون، والاستماع للنساء ممن عليهن قضايا جنائية.
وأضاف أن المرأة ستعمل في كل الأعمال المناطة بالرجل، مؤكداً أنه في تمام الثقة بأن المرأة السعودية جديرة بالعمل النيابي بما يحقق طموحات ولي الأمر، وبما يحقق طموحات المجتمع.
وكان الشيخ المعجب التقى اليوم أعضاء النيابة العامة ملازمات التحقيق المعينات حديثاً، وأشار إلى أن هذه الدفعة ستتبعها دفعات عديدة، بعدما أثبتت المرأة السعودية كفاءتها في شتى المجالات.
وفق “أخبار 24”.