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اخبار رياضية > فيديو.. الجماهير تشعل أجواء مباراة النصر والسد
26/08/2019   11:27 م

فيديو.. الجماهير تشعل أجواء مباراة النصر والسد

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أشعلت جماهير النصر أجواء مباراة النصر والسد القطري، المقامة الآن على إستاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لتيفو جماهير النصر، وآخر وهي تُشجع اللاعبين في مباراة النصر والسد القطري.

وأشاد حساب البطولة على “تويتر”، بجماهير النصر في مباراة النصر والسد القطري اليوم، وعلق على مقطع فيديو قائلًا: “ليس عليكم إلا المشاهدة والاستمتاع بهذا المشهد”، وقال على آخر: “أهلًا بكم في مدرجات دوري أبطال آسيا”. وفق “المواطن”.

فيديو.. الجماهير تشعل أجواء مباراة النصر والسد

اخبار رياضية
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