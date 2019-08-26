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اخبار رياضية > سييرا: الهلال أصعب مرحلة نحو اللقب الآسيوي
26/08/2019   11:25 م

سييرا: الهلال أصعب مرحلة نحو اللقب الآسيوي

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أكد التشيلي لويس سييرا مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم،الإثنين، أن مواجهة الهلال أصعب خطوة نحو اللقب الآسيوي الذي يطمح إليه فريقه، مقللاً في الوقت نفسه من أي غيابات في الفريق العاصمي، عندما يستضيفه، الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وقال سييرا في مؤتمر صحفي خاص بالمباراة: “الهلال لا يتأثر بالغيابات، إذا غاب البريك سيجد البديل الجاهز، لأن أغلب لاعبيه يمثلون المنتخب السعودي”.

وأضاف: “لابد أن نتجاوز الهلال أولاً قبل التفكير في تحقيق البطولة الآسيوية، المواجهة كما قلت صعبة جداً”.

وحول ترديد اسمه في المدرج الاتحادي داخل الملعب قال سييرا: “لا شك أنه شرف وفخر بالنسبة لي بترديد اسمي، ومن يوم حضرت إلى النادي وأنا أجد هذا الحب الكبير من جمهور الاتحاد”.وفق “الرياضية”.

سييرا: الهلال أصعب مرحلة نحو اللقب الآسيوي

اخبار رياضية
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