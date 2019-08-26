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اخبار رياضية > جيوفينكو: جاهزون لمباراة الاتحاد ضد الهلال
26/08/2019   11:23 م

جيوفينكو: جاهزون لمباراة الاتحاد ضد الهلال

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شدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، على جاهزية اللاعبين لمباراة الاتحاد ضد الهلال غدًا.

وتحدث جيوفينكو عن مباراة الاتحاد ضد الهلال قائلًا: “نسعى في مواجهة الغد لتحقيق نتيجة إيجابية، ومستعدون لخوض اللقاء وتحقيق نتيجة تساعدنا في مواجهة الإياب”.

وتابع جيوفينكو تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد الهلال قائلًا: “نسعد كلاعبين باللعب وخوض المباراة وسط حضور جماهيري غفير يوم الغد”.وفق “المواطن”.

ويلعب الاتحاد ضد الهلال على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

جيوفينكو: جاهزون لمباراة الاتحاد ضد الهلال

اخبار رياضية
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