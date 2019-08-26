التقى النائب العام الشيخ سعود المعجب في مقر النيابة العامة اليوم أعضاء النيابة العامة ملازمات التحقيق المعيّنات حديثاً.
وقال النائب العام خلال لقائه المعينات حديثاً إن المرأة في المملكة تحظى بعناية فائقة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ومن صور ذلك إشراكها في جميع المجالات، ومنها العمل النيابي الذي دخلته المرأة لأول مرة في المملكة.
وأضاف أن هذه الدفعة الأولى لعمل المرأة في النيابة العامة، وسيتبعها دفعات عديدة بعدما أثبتت المرأة السعودية كفاءتها في جميع الأعمال التي التحقت بها.
وأبان أن عضوات النيابة العامة سيلتحقن بدبلوم جنائي لمدة عام كامل، يتضمن دراسة أكاديمية وتدريبا في مجال العمل والزيارات والاستدلالات والطب الشرعي وكل ما يتعلق بإنهاء القضايا.
فيديو | تخريج الدفعة الأولى من ملازمات التحقيق المعينات حديثاً في #النيابة_العامة. #الإخبارية pic.twitter.com/LI1EmiItLk
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٦ أغسطس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.