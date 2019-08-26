ضبطت الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض مصنعاً للخمور بإحدى الشقق بحي ثليم وسط العاصمة، وعثرت بداخله على عدد كبير من القوارير المعدة للتوزيع.
وذكر سامي الشيباني، صاحب حساب” السناب الأمني”، أن الشقة التي حُولت لمصنع خمور تبعد عن موقع انطلاق دوريات جنوب الرياض الأمنية بحوالي 700 متر.
وأبان أن الضالعين في تصنيع هذه الخمور كانوا يستخدمون أنواعا من البخور لتغطي رائحتها على رائحة الخمور، حتى لا يثيروا انتباه السكان القريبين منهم.
وأشار إلى أن مصنعي تلك الخمور يضعون فيها مبيدات حشرية ومنظفات صناعية.
وفق “أخبار 24”.