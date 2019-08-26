نفّذ مفتشو الجمارك بجسر الملك فهد، بالتنسيق مع الجهات المختصة، عملية تفتيشية بمنزل خارج الدائرة الجمركية، حوّله عددٌ من المقيمين إلى مستودع لتخزين الممنوعات.
وضبط المفتشون داخل المنزل الواقع بمدينة الدمام 304 كيلوجرامات من ثمار القورو المحظورة، و173 زجاجة عطر مقلدة، و57 كيسا من مادة التنباك، كانت جميعها مجهزة للبيع، كما ضُبط لوحتا مركبات ومبالغ مالية بعملات مختلفة وسندات قبض.
وقال وكيل المحافظ لشؤون الأمن بالهيئة العامة للجمارك، محمد النعيم، إن العملية نُفذت بعد جمع الأدلة وإجراء التحريات اللازمة حول محاولة تهريب مواد ممنوعة مؤخرًا في جمرك جسر الملك فهد، وبعد توفر أدلة على وجود كميات من المواد الممنوعة المخزنة في أحد المنازل بالدمام.
وأضاف أنه تم ضبط عدد من المقيمين بالمملكة إلى جانب الممنوعات، وذلك بناءً على المعلومات التي تم تبادلها مع الجانب البحريني، وبالتحقيق مع المقبوض عليهم تبيّن وجود علاقة بينهم وبين أحد الأشخاص من أرباب السوابق في البحرين.
وفق “أخبار 24”.