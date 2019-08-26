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أخبار محلية > إعلان نتائج المتقدمين على وظائف ديوان المظالم.. وبدء المقابلات الأحد القادم
26/08/2019   11:16 م

إعلان نتائج المتقدمين على وظائف ديوان المظالم.. وبدء المقابلات الأحد القادم

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أعلنت إدارة الموارد البشرية بديوان المظالم نتائج القبول المبدئي للمتقدمين للوظائف، التي بدأ التقديم عليها بتاريخ 15 شوال الماضي، على المرتبتين الرابعة والسادسة.

وأوضحت أن المقابلات الشخصية ستبدأ اعتباراً من الأحد القادم، في المقر الرئيسي للديوان، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، ومحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، والمحكمة الإدارية بأبها، والمحكمة الإدارية بسكاكا.وفق “أخبار 24”.

ويمكن للمتقدمين الدخول على البوابة الإلكترونية للتوظيف لمعرفة النتائج وموعد المقابلة الشخصية لكل مرشح.

إعلان نتائج المتقدمين على وظائف ديوان المظالم.. وبدء المقابلات الأحد القادم

أخبار محلية
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