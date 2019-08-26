البريد السعودي ينجح في تجربة نقل أمتعة الحجاج من جدة إلى المدينة

أعلن البريد السعودي، اليوم الإثنين، عن نجاح أول تجربة لنقل أمتعة الحجاج من جدة إلى المدينة المنورة في وقت قياسي ضمن خدمة نقل أمتعة ركاب قطار الحرمين السريع.
ويأتي مشروع نقل أمتعة الحجاج في إطار برنامج النقل متعدد الوسائط، وذلك منذ لحظة تسلم الحقائب في مقر محطة القطار في جدة من أصحابها حتى وصولها إلى المدينة المنورة.
ويتناغم المشروع مع مبادرة حج بلا حقيبة، وتقليل الازدحام المروري وتقليل انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، وتقليل التكاليف على الحاج والمعتمر وسرعة الدوران وتقليل الاختناقات وتحسين تجربة العملاء.وفق “أخبار 24”.