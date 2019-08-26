بالصور.. روزنامة فعاليات اليوم الرابع بمهرجان العنب نقلت الحدث محلياً وعربياً

ارتكزت روزنامة فعاليات مهرجان العنب الرابع ببني سعد بدعم من محافظ محافظة ميسان الاستاذ/ عبدالله بن حسن الفيفي وبإشراف من بلدية بني سعد وتنظيم مؤسسة ” ربوع العز ” لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالمركز الحضاري بمحافظة ميسان – مركز بني سعد على أربعةِ محاورٍ رئيسيةٍ تُستمدُ من مقوماتِ المحافظةِ وترتكز على ؛
١ – مهرجان تسوق العنب
٢ – التراث والترفية
٣ – مسرح الطفل والأسرة
٤ – الأسر المنتجة
وكل هذهِ المحاورِ تجدها تحتَ سقفٍ واحدٍ بساحة الاحتفالات بالمركز الحضاري بمركز بني سعد .
وقد أشاد أبناء المحافظة وزوار المهرجان بما يحققه المهرجان من حضورٍ جماهيريٍ لفعالياتِ المهرجانِ والتي تقامُ بأجملِ مركزٍ بمحافظة ميسان _ مركز بني سعد وما يحتويه من التنظيم والترتيب والخصوصية في المكان ولاسيما توافد العوائل لحضور الفعاليات والتسوق والترفية حيث يستقطب عدداً كبيراً من ابناءِ المحافظةِ والزوار ومرتادي الطريق السياحي ولاسيما شريحة كبيرة من محبي التراث واللعب على الزير الذي يشتهر به مركز بني سعد والذي يعتبر سمةً بارزةً في المحافظة بمركز بني سعد بالاضافة الى محبي الفرق الانشادية مع كوكبةٍ من أبرز نجوم الإنشاد في المحافظة ومراكزها .
حيثُ بدأت فعاليات اليوم الرابع من عمر المهرجان بعد صلاة العصرِ ليومِ الأحد الموافق ١٤٤٠/١٢/٢٤ بفقرةٍ إنشاديةٍ مع المنشدِ / محمد سعيد النفيعي والتي تفاعل معها الحضور وشاركوا في اداء الموروث والرقص على إيقاع الزير وتأثير الكلمات التي انعشت في نفوسهم حب الوطن والفخر بولاة امرنا وقاداتنا في شتى المجالات واأستمرت حتى اذان المغرب .
تلا ذلك لونٌ يعشقه كبار السن قبل شبابهم بمحاورةٍ شعريةٍ بين هرمين من اهرام الشعر بالمحافظة مع الشاعر الكبير / محمد بن حوقان المالكي وشاعر الشباب / محمد بن سعود النفيعي والتي استهوت افئدة الكبير والصغير مما جعلهم يشاركون في لعبِ الزير والتراقص على انغامه.