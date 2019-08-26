بالفيديو.. آلية تسجيل ابنك في مدارس الطفولة المبكرة عبر نظام “نور”

شرح مقطع تعريفي بثته وزارة التعليم آلية تسجيل الأطفال المستجدين والمنقولين في مدارس الطفولة المبكرة عبر نظام “نور”.
ويتطلب الأمر بعد الدخول لنظام نور، تسجيل سجلك المدني، ثم تسجيل “طالب جديد” وإدخال بيانات طفلك (رقم هويته، صلة القرابة، تاريخ الميلاد)، فيظهر لك النظام المستوى المناسب لعمر الطفل، عقب ذلك استكمل بيانات طفلك، واختر الروضة، ثم انقر على تعهد بصحة البيانات المدخلة.
ونوهت الوزارة إلى عدد من التنبيهات:
– الأطفال المسجلون في الروضات الحكومية والأهلية وملفاتهم فعالة سينتقلون مباشرةً إلى المستوى التالي.
– سيتاح التسجيل في الروضات الحكومية لجميع الأطفال المسجلين في الروضات الأهلية.
– الأولوية في القبول لمن يسجل أولاً.
– إذا كان لديك حساب مسبق في نظام نور فتأكد من إمكانية الدخول إليه.
– التسجيل متاح طوال العام الدراسي، وعند عدم وجود شاغر يمكنك إدراج الطلب على قوائم الانتظار.
#فيديو |
آلية تسجيل المستجدين والمنقولين في #الطفولة_المبكرة عبر #نظام_نور. pic.twitter.com/MeAjW1Z2xt
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) ٢٥ أغسطس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.