ابتسام الشهري: الإقبال على مدارس الطفولة المبكرة كبير.. والخطوة وفرت للوزارة ملياري ريال

أكدت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام ابتسام الشهري، وجود إقبال كبير على مدارس الطفولة المبكرة، لافتة إلى أن ذلك يعد مؤشرا جيدا.
وأوضحت الشهري في مداخلة هاتفية مع “الإخبارية”، أن الوزارة أتاحت لأولياء الأمور التسجيل عبر منصة “نور” في مرحلتي رياض أطفال والصفوف الأولية من خلال قوائم المدارس المستهدفة في نظام “نور” في إدارات التعليم الـ47.
وأشارت إلى أن عملية التسجيل سهلة وميسرة، وأن هناك قائمة بالانتظار يتم ترحيل الأطفال فيها بشكل آلي، لافتة إلى أن الوزارة سوف تنشر مقطعا مصورا لآلية التسجيل.
وشددت على أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة لإنجاز المشروع في 5 أشهر فقط، وهي فترة قصيرة، حيث تم تجهيز المباني ودورات المياه المنفصلة، وتجهيز أماكن الفسحة والساحات الخارجية، مشيرة إلى أن المباني مجهزة تماما لاستقبال طلاب الطفولة المبكرة.وفق “أخبار 24”.
وبينت الشهري أن أبرز مكاسب مدارس الطفولة المبكرة يتمثل في تجويد مخرجات التعليم، لافتة إلى أنها وفرت على الوزارة نحو ملياري ريال سيتم استغلالها في مشروعات أخرى.
فيديو | ابتسام الشهري لـ #الإخبارية: إقبال كبير على التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة عبر نظام “نور”. pic.twitter.com/J2YkDPFQv1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2019