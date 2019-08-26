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أخبار محلية > السماح بافتتاح سلاسل صيدليات أجنبية داخل المملكة وفق شروط
26/08/2019   5:04 م

السماح بافتتاح سلاسل صيدليات أجنبية داخل المملكة وفق شروط

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أقرَّت وزارة الصحة السماح للشخص الطبيعي أو الاعتباري السعودي بالحصول على امتيازات أو وكالات تجارية لسلاسل صيدليات أجنبية داخل المملكة، شريطة الالتزام بجميع اشتراطات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.

واشترطت الوزارة وجود صيدلية واحدة على الأقل تعمل على مدار 24 ساعة لكل 20 صيدلية مملوكة لنفس المالك، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للصيدليات، بحسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة التي وافق عليها وزير الصحة توفيق الربيعة مؤخراً.

كما نصت اللائحة على شرط وجود صيدلية واحدة على الأقل تبيع الأدوية المخدرة مقابل كل 20 صيدلية مملوكة لنفس المالك، وسمحت بافتتاح الصيدليات بترخيص مستقل داخل المجمعات الطبية.

وألزمت جميع الصيادلة التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، على أن تخضع نسبة الصيادلة السعوديين العاملين في المنشآت الصيدلية المملوكة لنفس المالك لمعايير وزارة العمل في نطاقات المهن حسب المناطق والمحافظات.وفق “أخبار 24”.

وقصرت اللائحة وظيفة اختصاصي المستحضرات الدوائية على الصيادلة السعوديين، باستثناء الصيادلة العاملين قبل صدورها، على أن يتم الالتزام بآلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

السماح بافتتاح سلاسل صيدليات أجنبية داخل المملكة وفق شروط

أخبار محلية
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