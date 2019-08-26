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أخبار محلية > “الخدمة المدنية” تعلن بدء تطبيق اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين إلى الوظائف الإدارية.. تعرف على المواعيد
26/08/2019   5:02 م

“الخدمة المدنية” تعلن بدء تطبيق اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين إلى الوظائف الإدارية.. تعرف على المواعيد

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية تطبيق اختبار القدرة المعرفية، كمتطلب للتقدم إلى مفاضلات الوظائف الإدارية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجستير، بدايةً من الثاني من صفر المقبل.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل متاح حاليا للتقدم إلى الفترة الثانية من اختبار القدرة المعرفية، والذي سيكون خلال الفترة (١٣- ١٦) محرم / (12 – 15) سبتمبر المقبل، وذلك للنساء، فيما يتاح التقدم للفترة الثالثة الخاصة بالرجال والنساء بدايةً من (28 جمادى الأولى – 1 جمادى الثانية) الموافق (٢٣- ٢٦) يناير المقبل.

وتسعى الوزارة من خلال تطبيق اختبار القدرة المعرفية للوظائف الإدارية، لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين كافة المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية المحلية والخارجية.وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة الخدمة المدنية دعت جميع الحاصلين على الدرجات الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير) من التربويين وغير التربويين من كلا الجنسين الذين يرغبون في التقدم إلى المفاضلات الإدارية للتسجيل وأخذ موعد للاختبار على موقع المركز الوطني للقياس.

“الخدمة المدنية” تعلن بدء تطبيق اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين إلى الوظائف الإدارية.. تعرف على المواعيد

أخبار محلية
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