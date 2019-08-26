“الإحصاء”: إنتاج الحليب في مزارع الأبقار تجاوز ملياري لتر.. وأكثر من 2500 مزرعة أسماك بالمملكة

كشف تقرير رسمي عن أن إنتاج حليب الأبقار لعام 2017 تجاوز ملياري لتر في مزارع الأبقار المتخصصة، في حين بلغت الطاقة الاستيعابية لمزارع الأبقار المتخصصة 364 ألف رأس، أنتجت نحو 32 ألف رأس من العجول.
أظهر ذلك مسح المشاريع الزراعية المتخصصة الذي نفذته الهيئة العامة للإحصاء نهاية الربع الرابع لعام 2018، وهو مسح ميداني تُجمع فيه البيانات من خلال زيارة كافة حيازات مزارع (الأبقار، والاستزراع السمكي، والدجاج اللاحم والنعام والأرانب والحمام والسمان، والدجاج البياضة والفقاسات) في مختلف مناطق المملكة، للحصول على بيانات الطاقة الاستيعابية لتلك المزارع خلال 2017.
وبلغ عدد برك مزارع الاستزراع السمكي المتخصصة (2.508) برك، بمساحة 8.84 مليون متر مكعب، بإجمالي الإنتاج من الأسماك والروبيان بلغ 61.4 ألف طن، 71.7% منه للوربيان.وفق “أخبار 24”.
وبينت نتائج المسح أن الطاقة الاستيعابية في مزارع الدجاج اللاحم بلغت 135.2 مليون طير. وإجمالي الإنتاج من لحوم النعام والأرانب والحمام والسمان في المزارع المتخصصة (2.849) طناً خلال 2017.
وجاء إجمالي الطاقة الاستيعابية في مزارع الدجاج البياضة المتخصصة 45.54 مليون طير، وإجمالي عدد بيض تفقيس الدجاج اللاحم المستخدم في مزارع الفقاسات المتخصصة 224.17 مليون بيضة، وبلغت أعداد صيصان الدجاج اللاحم المنتجة في مزارع الفقاسات 222.44 مليون طير.