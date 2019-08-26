“التحالف” يسقط طائرة “مسيّرة” بالمجال الجوي اليمني أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة”، بالمجال الجوي اليمني، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من مدينة الجوف باتجاه المملكة، صباح اليوم (الإثنين).
وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، مشدداً على أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
وأشار إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.وفق “أخبار 24” .
وأكد العقيد المالكي استمرار قيادة التحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.