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اخبار رياضية > بالفيديو.. فهد المرداسي: أرجو من الشارع الرياضي احترام رغبتي في عدم الحديث عن الماضي
26/08/2019   1:32 م

بالفيديو.. فهد المرداسي: أرجو من الشارع الرياضي احترام رغبتي في عدم الحديث عن الماضي

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أعرب الحكم السابق فهد المرداسي عن رغبته في عدم الحديث عن الماضي، مؤكداً أن ما جرى صفحة وانطوت، ولا يريد الرجوع إليها، بل التركيز فقط على عمله كمحلل تحكيمي.

وقال المرداسي خلال ظهوره في برنامج “الدوري مع وليد” على قناة ” SBC”، إنه يطلب من محبيه في الشارع الرياضي السعودي احترام رغبته في عدم الحديث عن الماضي، لأنه لن يتحدث عنه.

وأكد أنه مواطن سعودي محب لبلده الذي أكل من خيراته، ولا يمكن أن يتكلم أو أحد من أسرته عن شيء صار له، مقدماً شكره لكل من سأل عنه وتواصل معه.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. فهد المرداسي: أرجو من الشارع الرياضي احترام رغبتي في عدم الحديث عن الماضي

اخبار رياضية
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