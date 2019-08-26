التشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد السد فى دوري أبطال آسيا

يحتضن ملعب “الملك فهد” الدولي بالعاصمة السعودية “الرياض” في الثامنة إلا ربع مساء الاثنين المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا النصر السعودي والسد القطري في ذهاب دور الثمانية بمسابقة دوري ابطال اسيا.
ومن المنتظر أن يدخل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر السعودي مباراة السد القطري بتشكيل يضم كلاً من، براد جونز في حراسة المرمى، سلطان الغنام – عمر هوساوي – عبد الله مادو – عبد الرحمن العبيد – عبد الرحمن الدوسري – عبد الله الخيبري – نور الدين امرابط – جوليانو – فهد الجميعة – فراس البريكان، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم المغربى عبد الرزاق حمد الله بسبب الإصابة.
في حين ينتظر أن يدخل تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري مباراة النصر السعودي بتشكيل يضم كلاً من، سعد عبدالله الدوسري في حراسة المرمى، عبد الكريم حسن – طارق سلمان – بيدرو ميجيل – وو يونج جونج – سالم الهاجري – جابرييل جرنانديز – أكرم عفيف – عبد العزيز الإنصاري – علي أسد الله – بغداد بونجاح.وفق “أخبار 24”.
وكان النصر السعودي حجز مقعده فى الدور ربع النهائى لدورى أبطال آسيا على حساب الوحدة الإماراتى، فيما حجز السد مقعده بالفوز على مواطنه الدحيل بمجموع المباراتين.
ومن المقرر أن يلتقى الفائز من مجموع مباراتى النصر والسد مع الفائز من المواجهة الثانية فى الدور ربع النهائى التى تجمع بين الثنائى السعودى “اتحاد جدة، الهلال”.