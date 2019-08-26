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اخبار رياضية > الأهلي يقترب من البرازيلي رينالدو
26/08/2019   1:30 م

الأهلي يقترب من البرازيلي رينالدو

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اقتربت إدارة النادي الأهلي من التعاقد مع اللاعب البرازيلي رينالدو دا سيلفا الظهير الأيسر في نادي ساوباولو البرازيلي لتعزيز الخط الخلفي للفريق وحل أزمة خانة اللاعب حسين عبدالغني الذي لم يؤكد جدارته بالخانة، ربما هناك ظروف السن جعلته لا يقدم ما يزيد أسهمه كحال بعض اللاعبين المحليين الذين لعبوا ولم يوفقوا مع أنديتهم.

من جهة أخرى، عقد المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، اجتماعاً باللاعبين والجهازين الفني والإداري، وقد طالب اللاعبين باستعادة التوازن والعودة سريعاً لطريق الانتصارات بداية من اللقاء المقبل أمام الاتفاق ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وفق “الرياض”.

الأهلي يقترب من البرازيلي رينالدو

اخبار رياضية
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