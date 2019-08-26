النصر يطلب الصقور.. والوحدة يرفض

كشفت مصادر خاصة عن رفض نادي الوحدة بيع عقد فواز الصقور، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي النصر، خلال نافذة الانتقالات الحالية.
وأبانت المصادر أن إدارة النصر خاطبت نظيرتها الوحداوية، أخيراً، لشراء عقد الصقور، بعدما طلب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق الأول، تأمين بديل لسلطان الغنام، الظهير الأيمن الأساسي، لكن النادي المكّي تمسك بلاعبه، للحاجة إلى خدماته، وأنهى المحادثات حوله سريعا.
ويمتد عقد اللاعب، القادم الصيف الماضي من نجران، حتى يونيو 2020.
في سياق آخر، سلّمت إدارة النصر، أمس، لاعبي الفريق الأول مكافآت التغلب على ضمك 2ـ0 الخميس الماضي في الرياض، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان عبد الرحمن الحلافي، المشرف العام على كرة القدم، وعد اللاعبين بتسليم المكافآت قبل المباراة الدورية الثانية، أمام الفتح، الجمعة المقبل في الأحساء.وفق “الرياضية”.
إلى ذلك، أعلن النصر، في بيان أمس، بدء رصد التعديات “التي قد تقع على النادي أو منتجاته أو علامته التجارية أو منسوبيه في مختلف المنصات الإعلامية أو الإعلانية”.
وتعهد البيان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يتعدى على حقوق الملكية الفكرية للنادي.