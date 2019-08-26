خالد بن سلمان: العلاقة بين المملكة والإمارات هي حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات، وقيادتيهما، والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، هو حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخاءها، أمام مشاريع التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم.
وأضاف أن المملكة تعمل مع الإمارات، لتحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين، وستستمر مع دول التحالف في توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة التهديد الإرهابي سواء الحوثي المدعوم إيرانيا أو تنظيمي القاعدة وداعش، وتقديم الدعم للشعب اليمني حتى يسود الأمن والاستقرار كافة أرجاء اليمن.
وأشار إلى أن الحوار الداخلي، وليس الاقتتال، هو السبيل الوحيد لحل الاختلافات اليمنية الداخلية، مؤكدا أنه شتان بين من يختلف في سبيل مصلحة وطنه وطرق توفير الحياة الكريمة للمواطن اليمني، وبين من يقاتل اليمنيين أصل العرب تقرباً وتزلفاً لولاية الفقيه ومشروع النظام الإيراني الإرهابي في المنطقة.وفق “أخبار 24”.