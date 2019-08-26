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أخبار محلية > المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية ينفي ما نسب إليه من تصريحات مسيئة للمملكة
26/08/2019   8:24 ص

المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية ينفي ما نسب إليه من تصريحات مسيئة للمملكة

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نفى المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية لدى المملكة عارف أبوحاتم، التصريحات المنسوبة لها والتي تحمل إساءة للمملكة، مؤكداً أن ما ورد على لسانه غير صحيح بالمرة.

وقال أبوحاتم، إن بعض قنوات التحريض قد دأبت على استغلال الصفات الوظيفية لبعض الإعلاميين من أجل توظيفها سياسياً مع بعض الأطراف.

وشدد على أن الإعلامي أنيس منصور لم يعد يحمل أي صفة وظيفية في سفارة اليمن بالمملكة منذ مايو الماضي، وأن صفة المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالرياض التي يحملها هي صفة منتحلة حيث لم يشغل هذه الوظيفية من قبل.وفق “أخبار 24”.

المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية ينفي ما نسب إليه من تصريحات مسيئة للمملكة

أخبار محلية
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