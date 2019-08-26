“التحالف” يدعو للالتزام بالتهدئة في محافظة شبوة.. ويشكل لجنة لتثبيت وقف إطلاق النار

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تشكيل قيادة القوات المشتركة للتحالف لجنة مشتركة سعودية إماراتية تبدأ اليوم (الإثنين) العمل على معالجة الأحداث باليمن، وتثبيت وقف إطلاق النار في محافظتي شبوة وأبين.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن اللجنة ستعمل على استكمال كافة الجهود والإجراءات في محافظة عدن أيضاً.
وأضاف أن القيادة المشتركة للتحالف تشدد على ضرورة التزام كافة الأطراف في شبوة باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة، مشيراً إلى أن القيادة تتابع الموقف ميدانياً بمحافظة شبوة.وفق “أخبار 24”.
ودعا المالكي، كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين باليمن وشعبه من المـليشيا الحـوثية والتنظيمات الإرهـابية الأخرى الذين أوقدوا نار الفتنة ويحاولون زرع ونشر الفوضى.