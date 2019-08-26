نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التحالف” يدعو للالتزام بالتهدئة في محافظة شبوة.. ويشكل لجنة لتثبيت وقف إطلاق النار
26/08/2019   8:23 ص

“التحالف” يدعو للالتزام بالتهدئة في محافظة شبوة.. ويشكل لجنة لتثبيت وقف إطلاق النار

+ = -
755

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تشكيل قيادة القوات المشتركة للتحالف لجنة مشتركة سعودية إماراتية تبدأ اليوم (الإثنين) العمل على معالجة الأحداث باليمن، وتثبيت وقف إطلاق النار في محافظتي شبوة وأبين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن اللجنة ستعمل على استكمال كافة الجهود والإجراءات في محافظة عدن أيضاً.

وأضاف أن القيادة المشتركة للتحالف تشدد على ضرورة التزام كافة الأطراف في شبوة باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة، مشيراً إلى أن القيادة تتابع الموقف ميدانياً بمحافظة شبوة.وفق “أخبار 24”.

ودعا المالكي، كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين باليمن وشعبه من المـليشيا الحـوثية والتنظيمات الإرهـابية الأخرى الذين أوقدوا نار الفتنة ويحاولون زرع ونشر الفوضى.

“التحالف” يدعو للالتزام بالتهدئة في محافظة شبوة.. ويشكل لجنة لتثبيت وقف إطلاق النار

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885060088.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.