رئيس “الأمة” الكويتي يكشف حقيقة الحالة الصحية للشيخ صباح الأحمد الصباح

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، تعافى من العارض الصحي الذي ألم به مؤخراً.
وقال الغانم في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “مشين ومعيب ولا أخلاقي ما تنشره بعض الحسابات الوهمية والمشبوهة، عن صحة صاحب السمو أمير البلاد، الذي مر بعارض صحي بسيط وتجاوزه سموه بفضل من الله تعالى، كما أكد لنا الديوان الأميري قبل ثلاثة أيام”.
وأضاف: “ولمن سألني من الأخوة المواطنين ومن الأصدقاء خارج الكويت، أؤكد فضلاً ما أكده الديوان الأميري إن سموه بصحة وعافية”، مشيراً إلى أنه يلتقي أمير الكويت بشكل يومي ومستمر.وفق “أخبار 24”.
وتابع: “نحن ككويتيين كنا نرجوه طيلة الأيام الماضية أن يرتاح قليلاً وألا يضغط على نفسه كثيراً، وأن يقضي فترة استشفائه ونقاهته كاملة، حفظك الله يا سمو الأمير وأدامك ذخراً للبلاد”.