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أخبار محلية > “التحالف” يعلن إسقاط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما مـليشا الحـوثي من صنعاء باتجاه المملكة
26/08/2019   8:20 ص

“التحالف” يعلن إسقاط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما مـليشا الحـوثي من صنعاء باتجاه المملكة

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تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من إسقاط طائرتين بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها مـليشيا الحـوثي من صنعاء باتجاه المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت مساء أمس (الأحد)، وصباح اليوم (الإثنين) من اعتراض وإسقاط الطائرتين بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية.

ولفت إلى أن جميع محاولات الـمليشيا الحـوثية الإرهـابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وشدد على أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهـابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه المـليشيا، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراؤها.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المـليشيا الإرهـابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

“التحالف” يعلن إسقاط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما مـليشا الحـوثي من صنعاء باتجاه المملكة

أخبار محلية
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