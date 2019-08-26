داهمت فرق وزارة التجارة عددا من مقاهي الشيشة والمعسل، وضبطت بها مخالفات، منها خلط الجراك بمواد ضارة مثل نشارة الخشب، وعدم تقديم فاتورة، ووجود تستر تجاري، وغيرها من المخالفات.
وأوضح المتحدث الرسمي بالوزارة عبدالرحمن الحسين أن المقاهي التي ضُبطت وهي تخلط التبغ بمواد ضارة جميعها غير مرخصة، وقد نُفذت حملات، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في جميع المناطق، أسفرت عن ضبط مخالفات عديدة.
وأضاف أن مقاهي الشيشة غير المرخصة تخلط الجراك بمواد مخالفة لكي تزيد من كميتها، وتجني أرباحا أكثر، مؤكدا أن الجولات مستمرة على جميع المقاهي لضبط المخالفات والحد منها.
وتمثلت المخالفات الأخرى التي تم ضبطها في الامتناع عن تقديم فاتورة للمستهلك، التستر التجاري، فرض رسوم على الجلسات دون تضمينها بقائمة الأسعار، ووجود علامات تجارية مقلدة.
وفق “أخبار 24”.