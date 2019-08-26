التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في جدة اليوم الأحد، الرئيس الأفغاني الدكتور محمد أشرف غني.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، إلى جانب عدد من الموضوعات، ومنها ما يتعلق بالتعاون الأمني فيما يخدم البلدين.
حضر اللقاء وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، وسفير المملكة لدى أفغانستان جاسم الخالدي.
فيما حضره من الجانب الأفغاني، مستشار الأمن القومي حمدالله محب، ووزير المالية وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد قيومي، ورئيس الأمن الوطني معصوم ستانكزي، ووزير الدولة للسلام عبدالسلام رحيمي، وسفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم.
وفق “أخبار 24”.