نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مدير الإحتراف بنادي #الشعلة يقيم محاضرة للاعبين عن اللوائح الجديدة للإتحاد السعودي لكرة القدم
25/08/2019   10:32 م

مدير الإحتراف بنادي #الشعلة يقيم محاضرة للاعبين عن اللوائح الجديدة للإتحاد السعودي لكرة القدم

+ = -
534

أقام مدير الإحتراف الأستاذ : أيمن السليم مساء اليوم محاضرة للاعبين عن اللوائح الجديدة التي أقرها الإتحاد السعودي لكرة القدم .

مدير الإحتراف بنادي #الشعلة يقيم محاضرة للاعبين عن اللوائح الجديدة للإتحاد السعودي لكرة القدم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885060059.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.