فيتوريا: لست متأكدا من مشاركة حمدالله أمام السد .. أمرابط يطالب بحضور جماهير النصر

ترك البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم الباب مفتوحاً أمام كافة الاحتمالات بشأن مشاركة هدف الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله في مواجهة الفريق أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا.
ويستضيف الفريق العاصمي نظيره القطري على ملعب الملك فهد الدولي في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية.
وقال فيتوريا في مؤتمر صحفي خاص بالمباراة:” حتى الان عبدالرزاق حمدلله معنا ولست متأكد هل سيلعب غدا أم لا “. وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها الهداف المغربي في مواجهة الفريق امام ضمك الخميس الماضي.
وأضاف: في كل مباراة الطريقة التي نضع عليها الخطة هيالإمكانيات واللاعبين لدينا خيارات كبيرة في الدفاع بين اللاعبين السعوديين لذلك قمنا بالتغيير في المباريات الآسيوية نحن مقيدون بعدد اللاعبين الأجانب لذلك نحن نضع الأولوية بحسب حاجة الفريق
وأكد فيتوريا أن فريقه كان بحاجة إلى وقت اكبر بين مباراته غداً ومباراته الماضية في الدوري لتجنيب لاعبيه الإرهاق وضغط المباريات, وقال:” حقيقة كنا نحتاج لوقت اكبر بين المباراة والماضية ومباراة الغد لكن نحن لدينا عدد من اللاعبين المجهزين لمثل هذا الضغط”.
من جانبه طالب المغربي نور الدين أمرابط لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، الأحد، أنصار فريقه بالمؤازرة والحضور إلى المدرجات، عندما يواجه أصفر العاصمة نظيره السد القطري، الإثنين، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.
وقال أمرابط في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “قبل أن يتم استدعائي إلى قائمة الفريق الآسيوية، كنت أشاهد روعة وجمال المدرجات في مباريات النصر عبر التلفاز، وغداً نريد دعم الجماهير في المدرجات”.
وأضاف: “جهور النصر دعموني من أول يوم حضرت فيه إلى النادي، وحب كبير يربطني بهم”.
وعن ضمه إلى قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا، قال: “سأقدم كل ما لدي من أجل النصر، وكل لاعب يرغب أن يشارك في كل المباريات”.