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اخبار رياضية > قبل مواجهة الاتحاد والهلال في آسيا.. “العميري”: تنافس الكبار لا يتقنه الصغار!
25/08/2019   10:26 م

قبل مواجهة الاتحاد والهلال في آسيا.. “العميري”: تنافس الكبار لا يتقنه الصغار!

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أكد الإعلامي محمد العميري أن علاقة الاتحاد والهلال لن تتأثر بنتيجة المواجهة القادمة في كأس آسيا.

وكتب العميري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “طبيعي ان يشعل الاتحاديين الاجواء قبل المواجهة المرتقبة ، وطبيعي أن يتحدى الاتحاديين الهلاليين بمقولة ‎#هاتوا_الهلال”.

وتابع قائلاً : “عفوا ..
تنافس (الكبار) لا يتقنه (الصغار)”.

واختتم : “نعم اهلا بالزعيم في معقل النمور، ومحاولة زعزعة علاقة الكبيرين ، ستبقى
مجرد (صياح) لا يستحق الالتفات له.”.

ويواجه الاتحاد الهلال مساء الثلاثاء على ملعب ”الجوهرة المشعة“، في تمام الساعة الـ20:45 بتوقيت مكة المكرمة.وفق “المرصد”.

قبل مواجهة الاتحاد والهلال في آسيا.. “العميري”: تنافس الكبار لا يتقنه الصغار!

اخبار رياضية
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