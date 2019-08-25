قبل مواجهة الاتحاد والهلال في آسيا.. “العميري”: تنافس الكبار لا يتقنه الصغار!

أكد الإعلامي محمد العميري أن علاقة الاتحاد والهلال لن تتأثر بنتيجة المواجهة القادمة في كأس آسيا.
وكتب العميري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “طبيعي ان يشعل الاتحاديين الاجواء قبل المواجهة المرتقبة ، وطبيعي أن يتحدى الاتحاديين الهلاليين بمقولة #هاتوا_الهلال”.
وتابع قائلاً : “عفوا ..
تنافس (الكبار) لا يتقنه (الصغار)”.
واختتم : “نعم اهلا بالزعيم في معقل النمور، ومحاولة زعزعة علاقة الكبيرين ، ستبقى
مجرد (صياح) لا يستحق الالتفات له.”.
ويواجه الاتحاد الهلال مساء الثلاثاء على ملعب ”الجوهرة المشعة“، في تمام الساعة الـ20:45 بتوقيت مكة المكرمة.وفق “المرصد”.