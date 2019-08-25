تشافي: النصر صعب.. ومشاركة عفيف غير مؤكدة

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب فريق السد القطري الأول لكرة القدم، الأحد، صعوبة مواجهة أمام مضيفه النصر، التي ستجمعهما على ملعب الملك فهد في الرياض، الإثنين، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري ابطال آسيا 2019.
وقال هرنانديز في مؤتمر صحفي خاص بالمباراة:” تنتظرنا مباراة صعبة للغاية أمام فريق النصر، وهو فريق جيد يمتلك مدرب جيد وأعرفه شخصياً، ويمتلك أيضا لاعبين مميزين من محترفين ومحليين، ونحن جاهزون للمنافس وسنبذل قصارى جهدنا للاستمرار في البطولة”.
وشدد المدرب الإسباني على عدم مرواغته أو تعمد أسلوب الخداع بإعلان إصابات بعض اللاعبين في صفوف فريقه، حيث قال: “نام تاي هي خارج قائمة الفريق، ولم يتواجد معنا في الرياض، وأكرم عفيف تعرض لإصابة ونحاول تجهيزه لمباراة الغد وسيتضح ذلك في مران اليوم”.وفق “الرياضية”.
واختتم تشافي حديثه بالتأكيد على جاهزية فريقه لمباراة الغد، بعد خوض عدد من المباريات، وقال: “لعبنا بثقة وأداء مميز، ولذلك تواجدنا في ربع النهائي وسنسعى لتكملة المشوار وتأكيد جدارتنا بالاستمرار في البطولة”.