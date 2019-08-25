قوات التحالف تعترض وتدمر 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

تمكنت قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه جازان.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.
وأوضح المالكي أن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذلك الصواريخ البالستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعدة بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى.
وأضاف أن هذه المحاولات تثبت إجرام هذه الميليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني.وفق “أخبار 24”.
وأكّد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، مشدداً على أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.