“الجوازات”: يمكن للمواطنات الحجز عبر خدمة المواعيد الإلكترونية لإصدار أو تجديد جواز السفر

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمواطنات للاستفادة من خدمة مواعيد الجوازات الإلكترونية المتاحة عبر “أبشر” لحجز موعد لمراجعة إدارات الجوازات لإجراء خدمات لا يمكن تنفيذها عبر “أبشر”.
وأكدت أنه يمكن حجز موعد لإصدار أو تجديد جواز السفر بالنسبة للمواطنات اللاتي يبلغن 21 عامًا فأكثر، لأن الخدمة غير مدرجة حاليا على “أبشر”، وسيتم إدراجها قريبًا ضمن الخدمات الإلكترونية المتاحة على المنصة.
وطريقة حجز الموعد من “أبشر” باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، مواعيد، الجوازات، الانتقال لخدمة المواعيد، حجز موعد جديد، تحديد الخدمة المطلوب تنفيذها، اختيار الموعد من خلال المواعيد المتاحة، اختيار التاريخ والوقت المناسب، اختيار الإدارة التي يرغب المستفيد مراجعتها.وفق “أخبار 24”.
ونبهت الجوازات جميع المواطنين والمواطنات إلى أهمية التسجيل والتفعيل في منصة أبشر ليتمكنوا من الاستفادة من تنفيذ جميع خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة لهم.