أصدرت المديرية العامة للأمن العام، اليوم الأحد، بياناً بالقضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها دوريات الأمن بالمملكة في أسبوع خلال الفترة من 17- 23 ذي الحجة.
وأوضحت أنه تم التعامل مع 11 ألفا و248 شخصا، كما تمت مباشرة 10 آلاف و223 قضية مختلفة، و1025 مخالفة للأنظمة، وتم ضبط 305 مركبات مسروقة و235 مركبة مطلوبة و262 مركبة بدون إثبات ملكية و708 مركبات مخالفة للأنظمة.
فيما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المسكرات والمخدرات والأسلحة 1194 قارورة و63 برميلا و38 جركلا و1773 حبة و45 ألفا و10 قطع حشيش و18 كيلو قات، و50 مسدسا و6 رشاشات و6 بنادق نارية و10 بنادق هوائية و761 ذخيرة حية و53 سلاحا أبيض.
وفق “أخبار 24”.